Німецькі "Ліві" розпустять фракцію в Бундестазі після виходу скандальної Вагенкнехт

Парламентська група "Лівих" у німецькому Бундестазі вирішила розпуститись як фракція з огляду на відсутність достатньої кількості депутатів у ній – зокрема скандальної Сари Вагенкнехт, яка очолить власний політичний проєкт.

Про це у вівторок оголосив лідер фракції Дітмар Барч, пише "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

На засіданні у Берліні фракція "Лівих" вирішила наступного тижня – ймовірно, у вівторок, 14 листопада – оголосити про саморозпуск і визначитись із датою, коли це станеться.

Після цього "Ліві" матимуть статус парламентської групи, а не фракції. Через це вони не зможуть претендувати на додаткове державне фінансування й будуть змушені звільнити частину персоналу в Бундестазі.

У 2022 році фракція "Лівих" отримала близько 11,5 мільйонів євро державного фінансування, а витрати на її персонал у Бундестазі становили близько 9,3 мільйона євро.

Про розпуск фракції стало відомо після того, як про рішення утворити окремий політичний проєкт оголосила одна з найвідоміших представниць "Лівих" Сара Вагенкнехт, до якої долучитись ще дев’ять депутатів.

Без них "Ліві" налічують лише 28 мандатів замість мінімально необхідних 37. Вагенкнехт і її соратники оголосили, що поки не виходитимуть із фракції та партії, але керівництво фракції це не влаштувало.

Нагадаємо, наприкінці жовтня німецька депутатка від Лівої партії Сара Вагенкнехт, яка активно виступає проти військової допомоги Україні, оголосила, що створює власну популістську політсилу під назвою "Альянс Сари Вагенкнехт".

Докладно про Сару Вагенкнехт і її шанси впливати на політику Німеччини у майбутньому – у статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.