Немецкие "Левые" распустят фракцию в Бундестаге после выхода скандальной Вагенкнехт

Парламентская группа "Левых" в немецком Бундестаге решила распуститься как фракция, учитывая отсутствие достаточного количества депутатов в ней – в частности скандальной Сары Вагенкнехт, которая возглавит собственный политический проект.

Об этом во вторник объявил лидер фракции Дитмар Барч, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

На заседании в Берлине фракция "Левых" решила на следующей неделе – вероятно, во вторник, 14 ноября – объявить о самороспуске и определиться с датой, когда это произойдет.

После этого "Левые" будут иметь статус парламентской группы, а не фракции. Из-за этого они не смогут претендовать на дополнительное государственное финансирование и будут вынуждены уволить часть персонала в Бундестаге.

В 2022 году фракция "Левых" получила около 11,5 миллионов евро государственного финансирования, а расходы на ее персонал в Бундестаге составляли около 9,3 миллиона евро.

О роспуске фракции стало известно после того, как о решении создать отдельный политический проект объявила одна из самых известных представительниц "Левых" Сара Вагенкнехт, к которой присоединились еще девять депутатов.

Без них "Левые" насчитывают лишь 28 мандатов вместо минимально необходимых 37. Вагенкнехт и ее соратники объявили, что пока не будут выходить из фракции и партии, но руководство фракции это не устроило.

Напомним, в конце октября немецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая активно выступает против военной помощи Украине, объявила, что создает собственную популистскую политсилу под названием "Альянс Сары Вагенкнехт".

Подробно о Саре Вагенкнехт и ее шансах влиять на политику Германии в будущем – в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.