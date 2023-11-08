G7 запевнила у єдності щодо подальшої підтримки України попри інші конфлікти у світі

Міністри закордонних справ "Групи семи" (G7) єдині у своїй готовності продовжувати надавати "рішучу підтримку" Україні в її війні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

"В результаті обговорення міністри закордонних справ G7 погодилися, що... G7 залишатиметься єдиною у своєму ставленні до запровадження суворих санкцій проти Росії та надання рішучої підтримки Україні, навіть у сьогоднішній міжнародній ситуації", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Японії, яка головує у "Групі семи" в 2023 році.

Там додали, що G7 "прискорить зусилля для середньо- і довгострокового відновлення і реконструкції в єдності державного і приватного секторів", і що "необхідно просувати процес "формули миру" разом з міжнародними партнерами".

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава додала, що "навіть в умовах зростання напруженості на Близькому Сході, важливо, щоб G7 була єдиною в тому, щоб надіслати чіткий сигнал міжнародній спільноті, що наша прихильність до підтримки України ніколи не похитнеться".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що нова війна на Близькому Сході може відвертати суспільну увагу від російського вторгнення та вплинути на підтримку допомоги Україні.

Глава МЗС Литви нещодавно застеріг від пастки перемир'я з Кремлем, заявивши, що поступки Росії зараз підірвуть надії на мирне майбутнє для Європи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок заявила, що війна в Україні має завершитися стійким і справедливим миром, а не замороженим конфліктом.