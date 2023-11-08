G7 заверила в единстве дальнейшей поддержки Украины, несмотря на другие конфликты в мире

Министры иностранных дел "Группы семи" (G7) едины в своей готовности продолжать оказывать "решительную поддержку" Украине в ее войне с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Министерства иностранных дел Японии, которое председательствует в "Группе семи" в 2023 году.

"Министры иностранных дел G7 согласились, что... G7 будет оставаться единой в своем отношении к введению строгих санкций против России и оказанию решительной поддержки Украине, даже в сегодняшней международной ситуации", – говорится в заявлении.

Там добавили, что G7 "ускорит усилия для средне- и долгосрочного восстановления и реконструкции в единстве государственного и частного секторов", и что "необходимо продвигать процесс "формулы мира" вместе с международными партнерами".

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава добавила, что "даже в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке, важно, чтобы G7 была единой в том, чтобы послать четкий сигнал международному сообществу, что наша приверженность к поддержке Украины никогда не пошатнется".

Напомним, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что новая война на Ближнем Востоке может отвлекать общественное внимание от российского вторжения и повлиять на поддержку помощи Украине.

Глава МИД Литвы недавно предостерег от ловушки перемирия с Кремлем, заявив, что уступки России сейчас подорвут надежды на мирное будущее для Европы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник заявила, что война в Украине должна завершиться устойчивым и справедливым миром, а не стать замороженным конфликтом.