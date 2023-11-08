Не купують у Росії: Лавров розкритикував Захід за перехід на "зелену" енергетику

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у середу звинуватив Захід у провокуванні кризи на світовому ринку нафти і газу за прискорення переходу на "зелену" енергетику і тиск на інші країни, щоб вони зробили те ж саме.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Насправді причинами негативних явищ в енергетиці стали безвідповідальні дії колективного Заходу, коли він вирішив форсувати... зелений перехід для себе і нав'язати такий же зелений перехід іншим країнам, які просто економічно не були до нього готові", – сказав Лавров.

Він сказав, що західний бойкот російської енергетики у відповідь на війну в Україні "завдав серйозного удару по глобальній енергетичній безпеці. Ці кроки призвели до розриву історичних ланцюжків створення вартості, дорогого перерозподілу глобальних енергетичних потоків і зростання транзакційних і логістичних витрат".

Лавров заявив, що підрив російських газопроводів "Північний потік" до Європи минулого року позбавив континент дешевого газу і зробив його більш залежним від дорогого імпорту зі Сполучених Штатів.

Його коментарі відповідають довготривалому наративу Москви про те, що західні країни зробили велику помилку, відвернувшись від російських енергоносіїв.

Санкції серйозно вдарили по російському газовому гігантові "Газпрому", який втратив більшість своїх європейських ринків, і змусили Росію різко збільшити продаж нафти за зниженими цінами в такі країни, як Китай та Індія.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні заявив, що Україна розчарована відсутністю пропозицій ЄС щодо санкцій проти російського ядерного сектора, хоча й пропонувала, як позбутись залежності від Росії в цьому плані.

Ще влітку президент Володимир Зеленський закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом". Але в новому пакеті санкцій ЄС, як відомо, таких кроків не буде.