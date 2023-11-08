Не покупают у России: Лавров раскритиковал Запад за переход на "зеленую" энергетику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обвинил Запад в провоцировании кризиса на мировом рынке нефти и газа из-за ускорения перехода на "зеленую" энергетику и давления на другие страны, чтобы они сделали то же самое.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"На самом деле причинами негативных явлений в энергетике стали безответственные действия коллективного Запада, когда он решил форсировать... зеленый переход для себя и навязать такой же зеленый переход другим странам, которые просто экономически не были к нему готовы", – сказал Лавров.

Он сказал, что западный бойкот российской энергетики в ответ на войну в Украине "нанес серьезный удар по глобальной энергетической безопасности. Эти шаги привели к разрыву исторических цепочек создания стоимости, дорогостоящему перераспределению глобальных энергетических потоков и росту транзакционных и логистических издержек".

Лавров заявил, что подрыв российских газопроводов "Северный поток" в Европу в прошлом году лишил континент дешевого газа и сделал его более зависимым от дорогостоящего импорта из Соединенных Штатов.

Его комментарии соответствуют долговременному нарративу Москвы о том, что западные страны совершили большую ошибку, отвернувшись от российских энергоносителей.

Санкции серьезно ударили по российскому газовому гиганту "Газпрому", который потерял большинство своих европейских рынков, и заставили Россию резко увеличить продажу нефти по сниженным ценам в такие страны, как Китай и Индия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Украина разочарована отсутствием предложений ЕС по санкциям против российского ядерного сектора, хотя и предлагала, как избавиться от зависимости от России в этом плане.

Еще летом президент Владимир Зеленский призвал ЕС работать над следующим пакетом санкций и ввести ограничения против российской компании "Росатом". Но в новом пакете санкций ЕС, как известно, таких шагов не будет.