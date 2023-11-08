Німеччина хоче "ретельно вивчити" рекомендацію Єврокомісії щодо України

Уряд Німеччини хоче детально ознайомитися з рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця речника німецького уряду Крістіане Хоффманн, яку цитує DW.

За її словами, рекомендація буде "ретельно вивчена", перш ніж у грудні лідери країн Євросоюзу обговорюватимуть цю тему на саміті ЄС.

Коментуючи звіт Єврокомісії, представниця німецького уряду сказала, що Берлін відзнаку Брюсселем прогресу України у здійсненні реформ.

Однак доповідь Єврокомісії дуже велика, тому її треба дуже уважно вивчити, додала Хоффманн.

Вона наголосила, що канцлер ФРН Олаф Шольц завжди говорив, що бачить Україну і Молдову в майбутньому "членом великої Європи".

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

Водночас віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, що тривалість переговорів про вступ України до ЄС буде залежати від конкретних домовленостей із державами-членами.

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