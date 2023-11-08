Германия хочет "тщательно изучить" рекомендацию Еврокомиссии по Украине
Правительство Германии хочет детально ознакомиться с рекомендацией Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель спикера немецкого правительства Кристиане Хоффманн, которую цитирует DW.
По ее словам, рекомендация будет "тщательно изучена", прежде чем в декабре лидеры стран Евросоюза будут обсуждать эту тему на саммите ЕС.
Комментируя отчет Еврокомиссии, представительница немецкого правительства сказала, что Берлин взял к вниманию оценку Брюсселя прогресса Украины в осуществлении реформ.
Однако доклад Еврокомиссии очень большой, поэтому его надо очень внимательно изучить, добавила Хоффманн.
Она подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц всегда говорил, что видит Украину и Молдову в будущем "членом большой Европы".
Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.
В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, что продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами.
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