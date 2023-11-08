Китай застеріг Естонію від відкриття представництва Тайваню

Пекін виступає проти намірів Естонії дозволити відкриття неофіційного представництва Тайваню, застерігаючи від порушення принципу "одного Китаю".

Про це на брифінгу в середу заявив офіційний представник китайського МЗС Ван Венбінь, повідомляє "Європейська правда".

Посадовець підкреслив, що, згідно з офіційною позицією Пекіна, уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай, а Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю.

"Ми рішуче виступаємо проти будь-якої форми офіційної взаємодії між Тайванським регіоном і країнами, що мають дипломатичні зв'язки з Китаєм, а також проти будь-яких дій на підтримку сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню", – заявив він.

Ван додав, що КНР закликає Естонію дотримуватись принципу "одного Китаю" і не дозволяти Тайваню створювати будь-які організації офіційного характеру на своїй території.

Згідно з принципом "одного Китаю", існує лише одна суверенна держава під назвою Китай, невід’ємною частиною якої є Тайвань. Водночас низка країн, зокрема США, підтримують неофіційні відносини з Тайбеєм або дозволяють відкриття в себе його економічних чи культурних представництв.

Минулого тижня стало відомо, що Естонія вирішила дозволити Тайваню відкрити в себе представництво без дипломатичного статусу для посилення економічних і культурних зв’язків між сторонами.

У 2021 році інша держава Балтії – Литва – теж дозволила Тайваню відкрити неофіційне дипломатичне представництво у Вільнюсі. Після цього Китай розпочав кампанію економічного примусу проти Литви.