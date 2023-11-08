Китай предостерег Эстонию от открытия представительства Тайваня

Пекин выступает против намерений Эстонии разрешить открытие неофициального представительства Тайваня, предостерегая от нарушения принципа "одного Китая".

Об этом на брифинге в среду заявил официальный представитель китайского МИД Ван Венбинь, сообщает "Европейская правда".

Чиновник подчеркнул, что, согласно официальной позиции Пекина, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

"Мы решительно выступаем против любой формы официального взаимодействия между Тайваньским регионом и странами, имеющими дипломатические связи с Китаем, а также против любых действий в поддержку сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", – заявил он.

Ван добавил, что КНР призывает Эстонию придерживаться принципа "одного Китая" и не позволять Тайваню создавать любые организации официального характера на своей территории.

Согласно принципу "одного Китая", существует только одно суверенное государство под названием Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань. В то же время ряд стран, в частности США, поддерживают неофициальные отношения с Тайбэем или позволяют открытие у себя его экономических или культурных представительств.

На прошлой неделе стало известно, что Эстония решила разрешить Тайваню открыть у себя представительство без дипломатического статуса для усиления экономических и культурных связей между сторонами.

В 2021 году другое государство Балтии – Литва – тоже позволила Тайваню открыть неофициальное дипломатическое представительство в Вильнюсе. После этого Китай начал кампанию экономического принуждения против Литвы.