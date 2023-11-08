Высший суд Дании в среду отказался признавать осужденного гражданина сирийского происхождения Ахмеда Самсама агентом двух разведывательных служб, чего он добивался, чтобы попытаться избежать наказания за присоединение к ИГИЛ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Самсама арестовали в Испании в 2017 году, где приговорили к восьми годам заключения за участие в террористической организации "Исламское государство". Поскольку он имеет гражданство Дании, его позже перевели в эту страну, где приговор сократили до шести лет.

Но осужденный решил подать в суд на Датскую службу безопасности и разведки (PET) и Датскую службу военной разведки (FE), требуя, чтобы те признали его тайным агентом.

Самсам утверждал, что его поездки в Сирию в 2013 и 2014 годах, где он и был завербован в ИГИЛ, происходили именно в роли тайного агента.

Дело в том, что уголовно-процессуальное законодательство Испании предусматривает возможность пересмотреть приговор в случае выявления фактов или доказательств, которые, если бы они были предоставлены ранее, привели бы к оправданию или смягчению наказания.

Но суд Дании отклонил иск Самсама, утверждая, что тот был бы осужден в Испании независимо от возможного сотрудничества с датскими спецслужбами. Они же отказались подтверждать или опровергать в суде, что Самсам был их агентом.

Напомним, в Германии в этом году приговорили немку, которая входила в группировку "Исламское государство", к 14 годам заключения за то, что она позволила 5-летней езидской девочке, которую они с мужем держали как рабыню в Ираке, умереть от жажды на солнце.