Глава МЗС Литви: ООН має змінюватися і швидше реагувати на зміни

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна змінюватись і швидше реагувати на виклики сьогодення.

Його заяву наводить пресслужба Міністерства закордонних справ Литви, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Ландсбергіс підкреслив, що ООН залишається майданчиком для притягнення до відповідальності Росії, яка напала на Україну, та інших авторитарних режимів.

"ООН має змінюватися і швидше реагувати на зміни часу і зростаючу напруженість у світі. Однак вона залишається головною платформою для притягнення Росії та інших авторитарних режимів до відповідальності за погіршення глобальної безпеки. І Литва послідовно і наполегливо робить це", – зазначив він.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага підтримує реформу ООН та її Ради безпеки, але провести зміни можна лише зсередини.

Президент України Володимир Зеленський у вересні запропонував реформу організації: збільшити склад Радбезу ООН, дати Генеральній асамблеї можливість долати вето Радбезу, а також запровадити механізм попередження агресії шляхом санкцій.

США почали розробку пропозиції реформи Радбезу ООН, яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу, але без надання права вето.