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Глава МИД Литвы: ООН должна меняться и быстрее реагировать на изменения

Среда, 8 ноября 2023, 18:23

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Организация Объединенных Наций должна меняться и быстрее реагировать на вызовы современности.

Его заявление приводит пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, сообщает "Европейская правда".

В то же время Ландсбергис подчеркнул, что ООН остается площадкой для привлечения к ответственности России, которая напала на Украину, и других авторитарных режимов.

"ООН должна меняться и быстрее реагировать на изменения времени и растущую напряженность в мире. Однако она остается главной платформой для привлечения России и других авторитарных режимов к ответственности за ухудшение глобальной безопасности. И Литва последовательно и настойчиво делает это", – отметил он.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что Прага поддерживает реформу ООН и ее Совета безопасности, но провести изменения можно только изнутри.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре предложил реформу организации: увеличить состав Совбеза ООН, дать Генеральной ассамблее возможность преодолевать вето Совбеза, а также ввести механизм предупреждения агрессии путем санкций.

США начали разработку предложения реформы Совбеза ООН, которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира, но без предоставления права вето.

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