Зеленський про можливе президентство Трампа: Хто б не був, сподіваємось на підтримку США

Володимир Зеленський заявив, що розраховує на підтримку України з боку американського суспільства незалежно від того, хто переможе на виборах президента США у 2024 році.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю в межах заходу Reuters NEXT, передає "Європейська правда".

Голова держави відмовився прямо відповідати на питання, наскільки він занепокоєний можливою перемогою на виборах у США Дональда Трампа, який неодноразово висловлював антиукраїнську позицію й обіцяв домовитись про завершення війни "за 24 години".

"Чи це (президентство Трампа. – Ред.) добре, чи погано – я не знаю. Я сподіваюсь, що американський президент завжди зважатиме на ставлення людей, суспільства", – зазначив Зеленський.

"Якщо американське суспільство підтримує Україну, якщо ми поділяємо однакові цінності, проблеми, якщо ми розуміємо всі ці виклики і результат і шкоду війни – я гадаю, що будь-який президент – не знаю, хто це буде – допомагатиме Україні", – додав він.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

Минулого тижня Зеленський запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу, який раніше заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.

Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.