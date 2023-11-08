Зеленский о возможном президентстве Трампа: Кто бы ни был, надеемся на поддержку США

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Украины со стороны американского общества независимо от того, кто победит на выборах президента США в 2024 году.

Об этом Зеленский сказал в интервью в рамках мероприятия Reuters NEXT, передает "Европейская правда".

Глава государства отказался прямо отвечать на вопрос, насколько он обеспокоен возможной победой на выборах в США Дональда Трампа, который неоднократно высказывал антиукраинскую позицию и обещал договориться о завершении войны "за 24 часа".

"Хорошо ли это (президентство Трампа. – Ред.) хорошо или плохо – я не знаю. Я надеюсь, что американский президент всегда будет учитывать отношение людей, общества", – отметил Зеленский.

"Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем одинаковые ценности, проблемы, если мы понимаем все эти вызовы и результат и вред войны – я думаю, что любой президент – не знаю, кто это будет – будет помогать Украине", – добавил он.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.

На прошлой неделе Зеленский предложил приехать в Украину Дональду Трампу, который ранее заявил, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.

Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.