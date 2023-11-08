Зеленський поговорив із президенткою Грузії про євроінтеграцію та Саакашвілі

Президенти України й Грузії Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі в середу провели телефонну розмову.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Голова держави зазначив, що лідери привітали одне одного з позитивним оцінюванням Єврокомісією зусиль на шляху до Європейського Союзу.

"Окремо подякував Грузії за участь її представника в зустрічі радників на Мальті. Та поставив питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування", – додав він.

During our call, President @Zourabichvili_S congratulated Ukrainians and I congratulated the friendly Georgian people on the European Commission's positive assessment of Ukraine's and Georgia's efforts on our path to the EU.



I expressed my gratitude to Georgia for sending a… pic.twitter.com/YdtzgHjdAg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2023

Зазначимо, що, згідно з інформацією на сайті Офісу президента, це перша телефонна розмова Зеленського й Зурабішвілі.

Відносини між Києвом і Тбілісі наразі напружені через відмову Грузії активніше підтримувати Україну в протистоянні повномасштабному вторгненню РФ, а також утримування українського громадянина й колишнього грузинського президент Міхеїла Саакашвілі.

Через це Україна поки і не призначила посла в Грузії та попросила Грузію відкликати свого посла з Києва.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

Паралельно Європейська комісія підтримала надання Грузії статусу кандидата на членство за умови виконання Тбілісі низки кроків.