Зеленський поговорив із президенткою Грузії про євроінтеграцію та Саакашвілі

Президенти України й Грузії Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі в середу провели телефонну розмову.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Голова держави зазначив, що лідери привітали одне одного з позитивним оцінюванням Єврокомісією зусиль на шляху до Європейського Союзу.

"Окремо подякував Грузії за участь її представника в зустрічі радників на Мальті. Та поставив питання доступу громадянина України Михайла Саакашвілі до належних умов лікування", – додав він.

During our call, President @Zourabichvili_S congratulated Ukrainians and I congratulated the friendly Georgian people on the European Commission's positive assessment of Ukraine's and Georgia's efforts on our path to the EU.



I expressed my gratitude to Georgia for sending a… pic.twitter.com/YdtzgHjdAg