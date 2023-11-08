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Зеленский поговорил с президентом Грузии о евроинтеграции и Саакашвили

Среда, 8 ноября 2023, 19:21

Президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили в среду провели телефонный разговор.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что лидеры поздравили друг друга с положительной оценкой Еврокомиссией усилий на пути в Европейский Союз.

"Отдельно поблагодарил Грузию за участие ее представителя во встрече советников на Мальте. И поставил вопрос доступа гражданина Украины Михаила Саакашвили к надлежащим условиям лечения", – добавил он.

Отметим, что, согласно информации на сайте Офиса президента, это первый телефонный разговор Зеленского и Зурабишвили.

Отношения между Киевом и Тбилиси сейчас напряженные из-за отказа Грузии активнее поддерживать Украину в противостоянии полномасштабному вторжению РФ, а также удерживания украинского гражданина и бывшего грузинского президент Михеила Саакашвили.

Из-за этого Украина пока и не назначила посла в Грузии и попросила Грузию отозвать своего посла из Киева.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Параллельно Европейская комиссия поддержала предоставление Грузии статуса кандидата на членство при условии выполнения Тбилиси ряда шагов.

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