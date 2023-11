Зеленский поговорил с президентом Грузии о евроинтеграции и Саакашвили

Президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили в среду провели телефонный разговор.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что лидеры поздравили друг друга с положительной оценкой Еврокомиссией усилий на пути в Европейский Союз.

"Отдельно поблагодарил Грузию за участие ее представителя во встрече советников на Мальте. И поставил вопрос доступа гражданина Украины Михаила Саакашвили к надлежащим условиям лечения", – добавил он.

During our call, President @Zourabichvili_S congratulated Ukrainians and I congratulated the friendly Georgian people on the European Commission's positive assessment of Ukraine's and Georgia's efforts on our path to the EU.



I expressed my gratitude to Georgia for sending a… pic.twitter.com/YdtzgHjdAg