В уряді України назвали подальші кроки для переговорів про членство в ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна прагне вже у березні 2024 року провести першу міжурядову конференцію, де мають бути затверджені так звані переговорні рамки сторін.

Про це вона написала в колонці для "Європейської правди".

Стефанішина зазначила, що Єврокомісія вказала на кілька кроків, які Київ повинен зробити перед наступним етапом вступу – затвердженням рамки переговорів ЄС із Україною, зокрема в сфері протидії корупції, лобіювання та нацменшин.

"Деякі законопроєкти вже зареєстровані у Верховній Раді. Незважаючи на те, що вони з'явилися як додаткові заходи лише кілька місяців тому, ми готові до виконання цих вимог. Рухаємося за графіком", – підкреслила віцепрем’єрка.

За її словами, мета України – вже в березні 2024 року провести першу міжурядову конференцію щодо членства, де й мають бути затверджені переговорні рамки.

"Ми провели селф-скринінг (самостійну перевірку. – Ред.) законодавства. І це означає, що цей етап не буде тривати роками, як в інших країнах", – вважає вона.

Посадовиця додала, що на основі селф-скринінгу уряд України вже готує Національну програму адаптації законодавства до права ЄС, до якої інтегрують висновки зі звіту Єврокомісії.

"По суті, ми вже створили прискорену процедуру вступу в ЄС – вона називається Український шлях. Це не означає, що Україна вимагає знижок або особливого ставлення, зокрема через війну. Ми рухаємось відповідно до всіх процедур, передбачених правилами ЄС, але швидкість, темп і динаміку задаємо саме ми", – підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

При цьому Єврокомісія пропонує здійснювати процедуру вступу України до ЄС за новою схемою, яка передбачає підготовку технічних питань переговорів про вступ паралельно з політичними.

Більше про те, що означає сьогоднішнє рішення Європейської комісії, читайте у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка: Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС.