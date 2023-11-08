В правительстве Украины назвали дальнейшие шаги для переговоров о членстве в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина стремится уже в марте 2024 года провести первую межправительственную конференцию, где должны быть утверждены так называемые переговорные рамки сторон.

Об этом она написала в колонке для "Европейской правды".

Стефанишина отметила, что Еврокомиссия указала на несколько шагов, которые Киев должен сделать перед следующим этапом вступления – утверждением рамки переговоров ЕС с Украиной, в частности в сфере противодействия коррупции, лоббирования и нацменьшинств.

"Некоторые законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде. Несмотря на то, что они появились как дополнительные меры лишь несколько месяцев назад, мы готовы к выполнению этих требований. Двигаемся по графику", – подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, цель Украины – уже в марте 2024 года провести первую межправительственную конференцию по членству, где и должны быть утверждены переговорные рамки.

"Мы провели селф-скрининг (самостоятельную проверку. – Ред.) законодательства. И это означает, что этот этап не будет длиться годами, как в других странах", – считает она.

Чиновница добавила, что на основе селф-скрининга правительство Украины уже готовит Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС, в которую интегрируют выводы из отчета Еврокомиссии.

"По сути, мы уже создали ускоренную процедуру вступления в ЕС – она называется Украинский путь. Это не означает, что Украина требует скидок или особого отношения, в частности из-за войны. Мы движемся в соответствии со всеми процедурами, предусмотренными правилами ЕС, но скорость, темп и динамику задаем именно мы", – подчеркнула Стефанишина.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.

При этом Еврокомиссия предлагает осуществлять процедуру вступления Украины в ЕС по новой схеме, которая предусматривает подготовку технических вопросов переговоров о вступлении параллельно с политическими.

Больше о том, что означает сегодняшнее решение Европейской комиссии, читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко: Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и начнутся ли переговоры о вступлении в ЕС.