Эстония отменяет бесплатный проезд в автобусах - нет денег

Министерство региональных дел Эстонии решило отменить программу бесплатного проезда в автобусах, действовавшую в большинстве регионов страны, из-за недостатка средств для развития сети общественного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Бесплатный проезд в автобусах в Эстонии будет отменен с января 2024 года, заявила пресс-секретарь эстонского Министерства региональных дел Дейси Хелемае-Сарв.

"Общественный транспорт хронически недофинансируется, и системе не хватает денег на развитие сети линий", – сказала чиновница в интервью AFP, уточнив, что проезд в автобусах останется бесплатным для детей, инвалидов и пожилых людей.

Эстония была первой европейской страной, которая в 2018 году ввела бесплатный проезд в автобусах в 11 из 15 уездов. Целью мероприятия было ограничение количества рейсов в сельской местности и потребления ископаемого топлива.

Больше об этой инициативе смотрите в репортаже "ЕвроПравды" за 2018 год.