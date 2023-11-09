Премьер Сербии радуется, что Еврокомиссия не увидела регресса в движении Белграда в ЕС

Важнейшим аспектом доклада Европейской комиссии является отсутствие регресса в Сербии, и хотя прогресс наблюдается во всех ключевых сферах, есть три, которые демонстрируют стагнацию.

Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич по поводу доклада, в котором анализируются усилия Сербии по приведению ее законодательной базы в соответствие с европейскими стандартами, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Согласно отчету, в судебной системе наблюдается определенный прогресс, который получил лучшую оценку, чем в прошлом году, и были предприняты шаги для уменьшения влияния политики на судебную систему.

"Существуют вызовы и трудности, особенно связанные с Косово и Метохией, но в отчете нет ничего неожиданного. Революционных изменений ожидать не стоит. Важно продолжать двигаться по европейскому пути, защищая наши национальные интересы. Прогресс имеет решающее значение, особенно на экономическом фронте", – заявила Брнабич.

"В борьбе с коррупцией достигнут ограниченный прогресс и признано, что принятие антикоррупционной стратегии было бы лучшим", – сказала она, взяла на себя ответственность за это и гарантировала, что стратегия будет разработана в течение следующих двух-трех месяцев, учитывая все другие рекомендации.

Глава представительства ЕС в Сербии Эмануэле Джофре заявил, что основной принцип Европейской комиссии в отношении отчета по Сербии за 2023 год заключается в том, что расширение является центральным вопросом в политике ЕС.

"Существует возможность, и она должна быть использована. Послание заключается в том, что мы должны упорнее работать в рамках ЕС в странах-кандидатах для достижения цели", – сказал Жофре и подчеркнул, что эта возможность существует и должна быть использована, отметив, что она является частью более широкого пакета расширения, принятого сегодня Европейской Комиссией.

Он отметил, что вместе с этим отчетом передал премьер-министру новый "План роста" для Западных Балкан, который является частью этого пакета. ЕК предложила выделить 6 миллиардов евро на этот план, включая 2 миллиарда евро безвозвратной помощи и четыре льготных кредита.

"Фундаментальное послание, которое лежит в основе всех этих решений, заключается в том, что расширение является центральным вопросом для ЕС", – подчеркнул Жофре.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила план, который должен ускорить фактическую интеграцию Западных Балкан с Евросоюзом и сделать ощутимыми преимущества членства еще до того, как эти страны завершат вступление в ЕС.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной "как только соответствие критериям будет достигнуто", но и отметила проблемы с Республикой Сербской.