ЗМІ: Іспанські соціалісти уклали угоду зі ще однією каталонською партією про підтримку уряду

Іспанські соціалісти досягли угоди з каталонською сепаратистською партією Junts, що відкриває шлях до формування уряду на чолі з Педро Санчесом, але загрожує новими протестами через амністію сепаратистів.

Про, це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

Іспанський державний телеканал TVE і барселонська газета La Vanguardia також повідомили, що соціалісти і Junts досягли угоди.

Відповідаючи на запитання про угоду в четвер вранці, виконувачка обов'язків міністра економіки Надя Кальвіньо сказала: "Я сподіваюся, що ми отримаємо уряд якомога швидше".

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес і його Соціалістична партія (PSOE) намагаються сформувати уряд після того, як липневі вибори не виявили явного переможця.

Минулого місяця він домовився про коаліційне правління з ліворадикальною платформою Sumar, але йому також потрібна підтримка кількох інших менших партій, які підтримували його в минулому, на голосуванні щодо вступу на посаду, яке може відбутися вже наступного тижня.

Під час переговорів Junts заявила, що віддасть свої сім голосів у парламенті в обмін на закон про амністію, який може виправдати до 1400 активістів і політиків, причетних до невдалої спроби відокремити Каталонію від решти Іспанії, яка досягла апогею в 2017 році.

На початку листопада PSOE уклала угоду з Республіканськими лівими Каталонії щодо амністії для учасників спроби відокремлення у 2017 році. Це забезпечило Санчесу підтримку ще однієї каталонської партії.

Потенційна амністія зустріла жорстке засудження з боку консервативних опонентів Санчеса, які організували великі протести і звинуватили його в тому, що він поставив під загрозу верховенство права в Іспанії заради власної політичної вигоди.

У середу комісар Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс висловив занепокоєння і звернувся до іспанського уряду з листом, в якому попросив надати більш детальну інформацію про угоду про амністію, що обговорюється.

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