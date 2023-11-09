СМИ: Испанские социалисты заключили соглашение с еще одной каталонской партией о поддержке правительства

Испанские социалисты достигли соглашения с каталонской сепаратистской партией Junts, что открывает путь к формированию правительства во главе с Педро Санчесом, но грозит новыми протестами из-за амнистии сепаратистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Испанский государственный телеканал TVE и барселонская газета La Vanguardia также сообщили, что социалисты и Junts достигли соглашения.

Отвечая на вопрос о сделке в четверг утром, исполняющая обязанности министра экономики Надя Кальвиньо сказала: "Я надеюсь, что мы получим правительство как можно скорее".

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес и его Социалистическая партия (PSOE) пытаются сформировать правительство после того, как июльские выборы не выявили явного победителя.

В прошлом месяце он договорился о коалиционном правлении с леворадикальной платформой Sumar, но ему также нужна поддержка нескольких других меньших партий на голосовании по вступлению в должность, которое может состояться уже на следующей неделе.

Во время переговоров Junts заявила, что отдаст свои семь голосов в парламенте в обмен на закон об амнистии, который может оправдать до 1400 активистов и политиков, причастных к неудачной попытке отделить Каталонию от остальной Испании, которая достигла апогея в 2017 году.

В начале ноября PSOE заключила соглашение с Республиканскими левыми Каталонии об амнистии для участников попытки отделения в 2017 году. Это обеспечило Санчесу поддержку еще одной каталонской партии.

Потенциальная амнистия встретила жесткое осуждение со стороны консервативных оппонентов Санчеса, которые организовали крупные протесты и обвинили его в том, что он поставил под угрозу верховенство права в Испании ради собственной политической выгоды.

В среду комиссар Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выразил обеспокоенность и обратился к испанскому правительству с письмом, в котором попросил предоставить более подробную информацию об обсуждаемом соглашении об амнистии.

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