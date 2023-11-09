Наміри Мадрида щодо амністії сепаратистів Каталонії занепокоїли Єврокомісію

Лист від Європейської комісії, в якому висловлюється занепокоєння щодо розвитку ситуації з верховенством права в Іспанії та міститься запит на інформацію про суперечливий закон про амністію в Каталонії, викликав напружену реакцію з боку іспанського уряду в четвер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Іспанська соціалістична партія PSOE "веде переговори" щодо закону про амністію для тих, хто брав участь у спробі відокремлення Каталонії в жовтні 2017 року.

Ухвалення такого закону є передумовою для каталонських партій щодо підтримки прем’єра Педро Санчеса у спробі отримати другий строк повноважень.

Як правило, Європейська комісія уникає втручання в дискусії країн-членів ЄС щодо законопроєктів, які обговорюються на національному рівні.

Але у випадку з Іспанією виконавча влада ЄС продемонструвала швидку реакцію.

У листі наголошувалося на "серйозному занепокоєнні" щодо суперечливого закону про амністію і містився запит на інформацію про її персональну, матеріальну та часову сферу дії.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс підписав лист, адресований міністру юстиції Іспанії Феліксу Боланьйосу та міністру юстиції Пілар Льоп.

Боланьйос відповів, заявивши, що закону про амністію ще не існує, оскільки він перебуває на стадії обговорення, додавши, що чинний уряд Іспанії, який дізнався про лист зі ЗМІ, не несе за нього відповідальності, оскільки його опрацьовуватимуть політичні групи в парламенті.

"Однак, як завжди, ми раді співпрацювати з Європейською комісією, щоб інформувати вас про всі питання, які ви хочете знати, і, звичайно, надати вам всю необхідну інформацію. Саме так ми завжди працювали і продовжуватимемо працювати", – зазначив Боланьйос у листі.

"Якщо законопроєкт про амністію буде зареєстрований, будьте впевнені, що ми пояснимо вам і віцепрезиденту Вері Юровій всі деталі закону", – додав він.

Лист Рейндерса з'явився у відповідь на скарги "великої кількості громадян" і вказує на те, що закон про амністію "набув значного значення в суспільних дебатах".

Тим часом, правоцентристська опозиційна Народна партія закликала Єврокомісію в понеділок втрутитися для захисту верховенства права в Іспанії після широких протестів в Іспанії і критики з боку кількох інших партій, включаючи ультраправу VOX і ліберальну партію Ciudadanos.

У своєму листі Боланьйос на завершення сказав Рейндерсу, що закон про амністію є ставкою на остаточне подолання конфлікту і розколу в Каталонії – питання, "якому, як я знаю, ви твердо віддані".

Плани щодо амністії каталонських сепаратистів вже призвели до низки протестних акцій в Іспанії. Кілька акцій завершилися сутичками між поліцією і протестувальниками.

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