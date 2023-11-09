Посол ЕС объяснила, почему принятие закона о лоббировании стало требованием к Украине

Глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова подтвердила, что Евросоюз требует от Украины принятия закона о лоббировании, причем это требование было согласовано на уровне президентов.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос "Европейской правды", на совместной пресс-конференции с вице-премьером по евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.

Матернова не стала отрицать того, что это требование не связано с внедрением Украиной массива права ЕС, или EU acquis, в рамках переговоров о вступлении, поскольку в праве ЕС на самом деле нет формализованных общеевропейских правил в этой сфере.

Впрочем, по ее словам, Украина должна быть готова к тому, что по пути к вступлению в ЕС Киев будет сталкиваться с подобными требованиями.

"(Среди европейских стандартов и требований) есть вещи, которые есть в acquis, а есть те, которых там нет", – подчеркнула она.

"Причина в том, что изначально ЕС был объединением шести развитых государств, и уже потом к нему присоединялись другие. Поэтому у нас есть фундаментальные вопросы, которые не урегулированы общим правом ЕС, но они все равно важны для членства в Евросоюзе. Например, стандарты судопроизводства не урегулированы acquis. Нет общего правила по децентрализации. Но это часть фундаментальных ценностей ЕС", – пояснила Матернова.

Катарина Матернова также отдельно подчеркнула, что ЕС будет взвешенно оценивать содержание этого законопроекта, чтобы он не нанес ущерб: "Мы точно не хотим развалить гражданское общество".

Ольга Стефанишина в свою очередь подтвердила, что в субботу во время визита в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсуждались четыре требования, включая закон о лоббировании. "Мы получили официальную просьбу от Еврокомиссии не спешить с этим законом, чтобы его нормально принять, в нормальной редакции... Необходимо, чтобы наше гражданское общество перешло на следующий уровень, но не развалить в этом процессе гражданское общество", – заявила она.

Стефанишина признала, что это требование не связано с выполнением семи рекомендаций, и не исключила, что саммит ЕС пересмотрит список, но в то же время подчеркнула, что Украина готова выполнить это требование и принять закон.

"Мы будем это выполнять... И надо понимать, что в парламенте есть огромный аппетит принять этот закон, и также есть такое желание со стороны НАПК", – пояснила вице-премьер.

О новых требованиях ЕС читайте в статье "Желтый свет для Украины".

Как сообщала "ЕвроПравда", правительство подтвердило готовность провести переговоры с ЕС за два года. Посол заявила, что нет четкого сценария вступления Украины в ЕС, и нужны только два элемента.