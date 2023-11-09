Прем'єрка Естонії про рішення Москви закрити КПП біля Нарви: А навіщо їхати в Росію?

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала заплановане Росією закриття прикордонного пункту в Івангороді для автотранспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Виступаючи в середу в парламенті, глава уряду зауважила, що в Росію не обов'язково їхати, але якщо цей пункт перетину кордону буде закрито, то можна використовувати інші КПП – в Лухамаа і Койдула.

На запитання опозиційного депутата Арво Аллера з фракції EKRE про те, який сигнал вона могла б дати жителям Нарви, Каллас відповіла зустрічним запитанням.

"Для мене питання в тому, чому жителі Нарви мають їхати туди, в Росію. Я вважаю, що це прекрасно, що Росія його (прикордонний пункт) закриває. До Росії дійсно не обов'язково їхати", – заявила Каллас.

Вона також сказала, що не вважає розумним перетин кордону туди-назад.

За її словами, на рівні уряду Естонія з РФ питання закриття КПП не обговорює, а все спілкування відбувається між відповідними посадовими особами Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Закрити на ремонт КПП в Івангороді Росія збирається 1 лютого.

Нагадаємо, уряд Латвії 12 жовтня вирішив зупинити роботу прикордонних переходів Вієнтулі та Педедзе на кордоні з РФ. Приводом стало рішення Москви з 16 жовтня пускати громадян України в РФ тільки через два пункти перетину кордону – аеропорт "Шереметьєво" і Лудонку, тобто через Вієнтулі. МВС Латвії визнало, що це може призвести до хаосу і гуманітарної катастрофи на кордоні, і запропонувало уряду закрити Вієнтулі.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Латвії заявив про готовність закрити кордони з Росією та Білоруссю у разі гібридних атак.