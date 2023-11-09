Премьер Эстонии о решении Москвы закрыть КПП возле Нарвы: А зачем ехать в Россию?

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала запланированное Россией закрытие пограничного пункта в Ивангороде для автотранспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Выступая в среду в парламенте, глава правительства отметила, что в Россию не обязательно ехать, но если этот пункт пересечения границы будет закрыт, то можно использовать другие КПП – в Лухамаа и Койдула.

На вопрос оппозиционного депутата Арво Аллера из фракции EKRE о том, какой сигнал она могла бы дать жителям Нарвы, Каллас ответила встречным вопросом.

"Для меня вопрос в том, почему жители Нарвы должны ехать туда, в Россию. Я считаю, что это прекрасно, что Россия его (пограничный пункт) закрывает. В Россию действительно не обязательно ехать", – заявила Каллас.

Она также сказала, что не считает разумным пересечение границы туда-обратно.

По ее словам, на уровне правительства Эстония с РФ вопрос закрытия КПП не обсуждает, а все общение происходит между соответствующими должностными лицами Департамента полиции и пограничной охраны.

Закрыть на ремонт КПП в Ивангороде Россия собирается 1 февраля.

Напомним, правительство Латвии 12 октября решило остановить работу пограничных переходов Виентули и Педедзе на границе с РФ. Поводом стало решение Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы – аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули. МВД Латвии признало, что это может привести к хаосу и гуманитарной катастрофе на границе, и предложило правительству закрыть Виентули.

Напомним, в конце сентября президент Латвии заявил о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.