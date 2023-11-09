Данія пропонує "зелений" податок на авіаперельоти в розмірі $14

Уряд Данії в четвер запропонував ввести середній податок на авіаперельоти в розмірі 100 данських крон ($14,35), щоб допомогти профінансувати "зелений" перехід авіаційної галузі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Близько половини очікуваних щорічних надходжень у розмірі 1,2 мільярда крон допоможуть профінансувати амбітну мету – до кінця десятиліття всі внутрішні рейси використовуватимуть лише екологічно чисте паливо, заявили в уряді Данії.

Зелені технології, такі як "power-to-X", водень і біопаливо, матимуть право на державну підтримку, йдеться в повідомленні.

Друга половина надходжень буде використана для грошових виплат людям похилого віку, заявили в уряді.

Згідно з пропозицією уряду більшості, пасажирський податок буде поступово вводитися з 2025 року. До 2030 року податок становитиме близько 9 доларів для подорожей всередині Європи, 34 долари для польотів на середні відстані та 56 доларів для далеких перельотів.

"Авіаційний сектор Данії, як і всі інші галузі, повинен зменшити свій вплив на клімат і рухатися до зеленого майбутнього", – заявив міністр з питань клімату, енергетики та комунальних послуг Ларс Аагаард.

Уряд має на меті запустити перший внутрішній маршрут, що використовуватиме лише екологічно чисте паливо, до 2025 року.

Наприкінці літа міністр транспорту Франції Клеман Бон анонсував підготовку пропозиції, яка регулюватиме мінімальну ціну на авіаперельоти в Європейському Союзі для боротьби зі змінами клімату.

У травні цього року у Франції набула чинності урядова постанова, яка забороняє внутрішні авіарейси для поїздок, які можна здійснити менш ніж за дві з половиною години на поїзді. Мета полягає у скороченні шкідливих викидів, які припадають на авіацію, шляхом зменшення рейсів.