Дания предлагает "зеленый" налог на авиаперелеты в размере $14 на авиаперелеты

Правительство Дании в четверг предложило ввести средний налог на авиаперелеты в размере 100 датских крон ($14,35), чтобы помочь профинансировать "зеленый" переход авиационной отрасли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Около половины ожидаемых ежегодных поступлений в размере 1,2 миллиарда крон помогут профинансировать амбициозную цель – до конца десятилетия все внутренние рейсы будут использовать только экологически чистое топливо, заявили в правительстве Дании.

Зеленые технологии, такие как "power-to-X", водород и биотопливо, будут иметь право на государственную поддержку, говорится в сообщении.

Вторая половина поступлений будет использована для денежных выплат пожилым людям, заявили в правительстве.

Согласно предложению правительства большинства, пассажирский налог будет постепенно вводиться с 2025 года. К 2030 году налог составит около 9 долларов для путешествий внутри Европы, 34 доллара для полетов на средние расстояния и 56 долларов для дальних перелетов.

"Авиационный сектор Дании, как и все другие отрасли, должен уменьшить свое влияние на климат и двигаться к зеленому будущему", – заявил министр по вопросам климата, энергетики и коммунальных услуг Ларс Аагаард.

Правительство ставит целью запустить первый внутренний маршрут, который будет использовать только экологически чистое топливо, до 2025 года.

В конце лета министр транспорта Франции Клеман Бон анонсировал подготовку предложения, которое будет регулировать минимальную цену на авиаперелеты в Европейском Союзе для борьбы с изменениями климата.

В мае этого года во Франции вступило в силу правительственное постановление, запрещающее внутренние авиарейсы для поездок, которые можно осуществить менее чем за два с половиной часа на поезде. Цель заключается в сокращении вредных выбросов, которые приходятся на авиацию, путем уменьшения рейсов.