Макрон закликав Ізраїль дотримуватися правил і встановити гуманітарну паузу в Газі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль має право на самозахист, але він також несе "велику відповідальність за дотримання закону" у відповідь на смертоносну атаку ХАМАС 7 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон сказав, виступаючи на відкритті паризької конференції з питань гуманітарної допомоги Газі, його цитує France 24.

Макрон наголосив, що цивільне населення Гази "має бути захищене".

"Боротьба з тероризмом ніколи не може вестися без правил. Ізраїль це знає. Пастка тероризму для всіх нас однакова: піддатися насильству і відмовитися від наших цінностей", – заявив президент Франції.

Також Емманюель Макрон зазначив, що в Газі має бути дуже швидко встановлена гуманітарна пауза, і що країни повинні працювати над припиненням вогню.

"Цивільне населення має бути захищене, це обов'язково і не підлягає обговоренню і є нагальною потребою", – підкреслив Макрон на початку гуманітарної конференції з питань Гази в Парижі.

8 листопада країни G7 закликали до "гуманітарних пауз" у Газі.

Між тим, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. У Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю.