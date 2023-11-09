Макрон призвал Израиль соблюдать правила и установить гуманитарную паузу в Газе
Выступая на открытии парижской конференции по вопросам гуманитарной помощи Газе, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Израиль имеет право на самозащиту, но он также несет "большую ответственность за соблюдение закона" в ответ на смертоносную атаку ХАМАС 7 октября.
Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон сказал, выступая на открытии парижской конференции по гуманитарной помощи Газе, его цитирует France 24.
Макрон подчеркнул, что гражданское население Газы "должно быть защищено".
"Борьба с терроризмом никогда не может вестись без правил. Израиль это знает. Ловушка терроризма для всех нас одинакова: поддаться насилию и отказаться от наших ценностей", – заявил президент Франции.
Также Эммануэль Макрон отметил, что в Газе должна быть очень быстро установлена гуманитарная пауза, и что страны также должны работать над прекращением огня.
"Гражданское население должно быть защищено, это обязательно и не подлежит обсуждению и является насущной необходимостью", – подчеркнул Макрон в начале гуманитарной конференции по вопросам Газы в Париже.
Вчера страны G7 призвали к "гуманитарным паузам" в Газе.
Между тем среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В Бельгии призвали к санкциям против Израиля.