Хорватія вилучає деякі напої та закликає людей пити воду з-під крана

Влада Хорватії рекомендувала людям пити лише водопровідну воду, розслідуючи повідомлення про кількох людей, які захворіли або пошкодили горло, ймовірно, після вживання напоїв у пляшках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Органи охорони здоров'я наказали вилучити "підозрілі" продукти з магазинів та ресторанів, не уточнюючи, які саме, хоча фото у соцмережах з магазинів свідчили про те, що це була продукція Coca-Cola. Пізніше компанія заявила, що тимчасово відкликає частину своєї продукції.

Представництво Coca-Cola в Хорватії заявило, що буде співпрацювати з владою, але внутрішнє розслідування поки що не виявило жодних порушень з її продукцією.

Компанія заявила, що її внутрішнє розслідування "не виявило жодних невідповідностей у виробництві", але також повідомила, що надсилає зразки для більш поглибленого аналізу.

Міністр охорони здоров'я Вілі Берос заявив, що з початку минулих вихідних кілька людей звернулися за медичною допомогою через "пошкодження, спричинені, ймовірно, хімічними елементами", але у більшості з них симптоми були легкими.

Втім, одна лікарня повідомила про хімічне ураження стравоходу пацієнта. Розслідуванням займаються поліція та прокуратура.

"Немає потреби в паніці, але треба бути обережними, поки все не з'ясують. До того часу ми рекомендуємо пити воду з водопроводу, яка має бути безпечною", – сказав Берос, додавши, що два випадки захворювання людей безпосередньо пов'язані з вживанням певних напоїв.

Останній випадок зафіксувала у середу поліція в місті Спліт. Чоловік відчув проблеми з горлом після вживання безалкогольного напою та отримав медичну допомогу. За даними правоохоронців, подібний випадок зафіксували у місті минулого місяця.

Повідомлення про ймовірні отруєння з'явилися на вихідних, коли чоловік був госпіталізований у місті Рієка після того, як випив напій Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate від Coca-Cola зі скляної пляшки у кафе. У вівторок постраждав студент університету, який, як повідомляють, випив колу з пластикової пляшки.

Про ще один подібний випадок стало відомо в травні. У вівторок лікарня в Рієці повідомила, що чоловік отримав хімічні пошкодження стравоходу.

"Ймовірно, це якісь корозійні матеріали, і ми повинні перевірити, чи є в напої якісь домішки", – сказав голова Інституту громадського здоров'я Хорватії Крунослав Капак.

Раніше у Франції користувачі соцмереж переймалися долею лелеки, який застряг дзьобом у бляшанці Coca-Cola і досі не зміг звільнитися самостійно.