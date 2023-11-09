Хорватия изымает некоторые напитки и призывает людей пить воду из-под крана

Власти Хорватии рекомендовали людям пить только водопроводную воду, расследуя сообщения о нескольких людях, которые заболели или повредили горло, вероятно, после употребления напитков в бутылках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Органы здравоохранения приказали изъять "подозрительные" продукты из магазинов и ресторанов, не уточняя, какие именно, хотя фото в соцсетях из магазинов свидетельствовали о том, что это была продукция Coca-Cola. Позже компания заявила, что временно отзывает часть своей продукции.

Представительство Coca-Cola в Хорватии заявило, что будет сотрудничать с властями, но внутреннее расследование пока не выявило никаких нарушений с ее продукцией.

Компания заявила, что ее внутреннее расследование "не выявило никаких несоответствий в производстве", но также сообщила, что направляет образцы для более углубленного анализа.

Министр здравоохранения Вили Берос заявил, что с начала прошлых выходных несколько человек обратились за медицинской помощью из-за "повреждений, вызванных, вероятно, химическими элементами", но у большинства из них симптомы были легкими.

Впрочем, одна больница сообщила о химическом поражении пищевода пациента. Расследованием занимаются полиция и прокуратура.

"Нет необходимости в панике, но надо быть осторожными, пока все не выяснят. К тому времени мы рекомендуем пить воду из водопровода, которая должна быть безопасной", – сказал Берос, добавив, что два случая заболевания людей непосредственно связаны с употреблением определенных напитков.

Последний случай зафиксировала в среду полиция в городе Сплит. Мужчина почувствовал проблемы с горлом после употребления безалкогольного напитка и получил медицинскую помощь. По данным правоохранителей, подобный случай зафиксировали в городе в прошлом месяце.

Сообщения о вероятных отравлениях появились на выходных, когда мужчина был госпитализирован в городе Риека после того, как выпил напиток Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate от Coca-Cola из стеклянной бутылки в кафе. Во вторник пострадал студент университета, который, как сообщают, выпил колу из пластиковой бутылки.

О еще одном подобном случае стало известно в мае. Во вторник больница в Риеке сообщила, что мужчина получил химические повреждения пищевода.

"Вероятно, это какие-то коррозионные материалы, и мы должны проверить, есть ли в напитке какие-то примеси", – сказал глава Института общественного здоровья Хорватии Крунослав Капак.

Ранее во Франции пользователи соцсетей обеспокоились судьбой аиста, который застрял клювом в банке Coca-Cola и до сих пор не смог освободиться самостоятельно.