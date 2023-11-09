Глава МИД Италии: Следует начать говорить о том, что будет после войны в Газе

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что мир должен прекратить говорить об идее решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств и вместо этого выдвинуть практические предложения, которые бы заработали после окончания войны в Газе.

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам итальянского министра, для решения этого конфликта нужно больше креатива, чтобы создать перспективу для мира.

"Мы должны положить идеи на стол. Я не вижу других решений, кроме Организации Объединенных Наций, если мы хотим мира. Мы должны двигаться вперед и пытаться убеждать", – отметил он.

Таяни предположил, что после завершения войны в Газе одной из идей для рассмотрения может стать создание миротворческой миссии ООН, подобной той, что действует в Ливане.

В то же время, как отмечает агентство, дипломаты говорят, что воплотить эту идею будет сложно, поскольку Газа не является государством, Палестинская национальная администрация слаба, Совбез ООН разделен, а западные страны не слишком стремятся отправлять войска на Ближний Восток.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.

8 ноября страны G7 призвали к "гуманитарным паузам" в Газе.