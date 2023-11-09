Одіозний глава МЗС Словаччини прийняв посла України і розповів про солідарність

Міністр закордонних справ в новому уряді Словаччини Юрай Бланар прийняв українського посла та запевнив його у солідарності Братислави з Києвом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному Twitter МЗС Словаччини.

Зустріч очільника МЗС Словаччини з послом України Мирославом Кастраном відбулася у четвер 9 листопада, на ній обговорили "поточну ситуацію в Україні".

"Міністр підтвердив солідарність Словаччини з Україною та висловив підтримку тому, щоб Україна була мирною, незалежною, демократичною та економічно стабільною державою", – зазначають у повідомленні.

Today, Minister Blanár welcomed the @UKRinSR ambassador, H.E. Myroslav Kastran. They discussed the current situation in #Ukraine. The Minister confirmed 🇸🇰 solidarity w/ 🇺🇦 , emphasizing support for a peaceful, independent, democratic & economically stable Ukraine. pic.twitter.com/Gn4Ss2Y9e1 — Slovakia MFA 🇸🇰 (@SlovakiaMFA) November 9, 2023

Нагадаємо, Юрай Бланар став міністром закордонних справ в новому уряді прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Бланар – колишній інженер без дипломатичного досвіду. Раніше він називав війну проти України "конфліктом між Росією і США", стверджував, що Київ "воює проти власного народу", та висловлювався проти передачі Україні зброї.

Після призначення уряду Фіцо, який також не підтримує військову допомогу Україні, заявив про незмінність курсу словацької зовнішньої політики.

Читайте також: Недружня Словаччина: якими будуть відносини України з урядом Роберта Фіцо.