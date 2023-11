Одіозний глава МЗС Словаччини прийняв посла України і розповів про солідарність

Міністр закордонних справ в новому уряді Словаччини Юрай Бланар прийняв українського посла та запевнив його у солідарності Братислави з Києвом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному Twitter МЗС Словаччини.

Зустріч очільника МЗС Словаччини з послом України Мирославом Кастраном відбулася у четвер 9 листопада, на ній обговорили "поточну ситуацію в Україні".

"Міністр підтвердив солідарність Словаччини з Україною та висловив підтримку тому, щоб Україна була мирною, незалежною, демократичною та економічно стабільною державою", – зазначають у повідомленні.

Today, Minister Blanár welcomed the @UKRinSR ambassador, H.E. Myroslav Kastran. They discussed the current situation in #Ukraine. The Minister confirmed 🇸🇰 solidarity w/ 🇺🇦 , emphasizing support for a peaceful, independent, democratic & economically stable Ukraine. pic.twitter.com/Gn4Ss2Y9e1