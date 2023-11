Одиозный глава МИД Словакии принял посла Украины и рассказал о солидарности

Министр иностранных дел в новом правительстве Словакии Юрай Бланар принял украинского посла и заверил его в солидарности Братиславы с Киевом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в официальном Twitter МИД Словакии.

Встреча главы МИД Словакии с послом Украины Мирославом Кастраном состоялась в четверг 9 ноября, на ней обсудили "текущую ситуацию в Украине".

"Министр подтвердил солидарность Словакии с Украиной и выразил поддержку тому, чтобы Украина была мирным, независимым, демократическим и экономически стабильным государством", – отмечают в сообщении.

