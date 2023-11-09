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Одиозный глава МИД Словакии принял посла Украины и рассказал о солидарности

Четверг, 9 ноября 2023, 17:57

Министр иностранных дел в новом правительстве Словакии Юрай Бланар принял украинского посла и заверил его в солидарности Братиславы с Киевом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в официальном Twitter МИД Словакии.

Встреча главы МИД Словакии с послом Украины Мирославом Кастраном состоялась в четверг 9 ноября, на ней обсудили "текущую ситуацию в Украине".

"Министр подтвердил солидарность Словакии с Украиной и выразил поддержку тому, чтобы Украина была мирным, независимым, демократическим и экономически стабильным государством", – отмечают в сообщении.

Напомним, Юрай Бланар – бывший инженер без дипломатического опыта. Ранее он называл войну против Украины "конфликтом между Россией и США", утверждал, что Киев "воюет против собственного народа", и высказывался против передачи Украине оружия.

После назначения правительства новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о неизменности курса словацкой внешней политики.

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