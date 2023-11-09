Президент Швейцарии: Санкции против РФ совместимы с нейтралитетом, уклонение от них - нет

Председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе считает, что присоединение к санкциям Евросоюза против России не противоречат ее политике нейтралитета, в отличие от ситуации, если бы страна помогала уклоняться от них.

Об этом Берсе сказал в интервью Swissinfo, сообщает "Европейская правда".

Швейцарский президент прокомментировал упреки со стороны России в отношении Швейцарии из-за того, что ее якобы больше нельзя рассматривать как нейтральную сторону из-за введения санкций против РФ.

Берсе напомнил, что агрессивная война России против Украины нарушила все принципы международного права согласно Уставу ООН.

"Когда есть страна, которая грубо нарушает международные правила, нельзя просто вернуться к ведению дел как обычно. Именно поэтому Швейцария с самого начала четко осудила агрессивную войну и полностью присоединилась к санкциям ЕС", – добавил политик.

"Важно, чтобы Швейцария не использовалась как место для обхода международных санкций. Если бы Швейцария не приняла эти санкции, это бы произошло очень быстро. Это, безусловно, было бы несовместимо с нейтралитетом", – добавил он.

Президент Швейцарии считает, что на международной арене понимают особенности позиции страны в контексте полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"Сила Швейцарии заключается не в экспорте вооружений. Общепринятой является также твердая приверженность Швейцарии к многосторонности и международному праву. Именно в этом заключается сильная сторона Швейцарии. В Украине, например, Швейцария может оказать поддержку в разминировании", – пояснил он.

В прошлом году Федеральный совет Швейцарии разъяснил, что нейтралитет страны совместим с санкциями Европейского Союза против России, но не членством в НАТО.