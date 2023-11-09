Між Болгарією та Сербією спалахнув скандал через книгу про "спірні території"
Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла Сербії Желько Йовича через заборону в'їзду болгарському письменнику Едвіну Сугарєву, автору книги про так звані Західні околиці – сербську територію, заселену етнічними болгарами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал "Балканський оглядач".
Як стало відомо, поліція Сербії обшукала болгарський культурно-інформаційний центр у місті Босилеград і вилучила книги Сугарєва "Елегията за краището" ("Легенда про край") про долю болгар на "Західних околицях" за рішенням суду.
Обшук відбувався в межах кримінального провадження за статтею, що стосується "розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та нетерпимості".
Крім того, Сербія заборонила в’їзд до країни письменнику та ще кільком болгарам, які мали 8 листопада презентувати книгу в культурному центрі в Босилеграді. Таким чином, презентація була зірвана.
МЗС Болгарії назвало звинувачення в бік Едвіна Сугарєва абсурдними й зажадало пояснень і вибачень через дії сербських правоохоронців.
Терміном "Західні околиці" в Болгарії позначають кількох регіонів, розташованих на території нинішньої південно-східної Сербії та південно-східної Північної Македонії й населених переважно етнічними болгарами. Ці території Болгарія передала у 1920 році Королівству сербів, хорватів і словенців в результаті Нейїського мирного договору після Першої світової війни.
У травні Міністерство закордонних справ Болгарії висловило протест Північній Македонії після того, як вона не дозволила в’їзд депутату Європейського парламенту Андрею Ковачеву і ще кільком болгарам.