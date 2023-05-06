Північна Македонія не пустила до себе болгарського євродепутата, Софія обурена

Міністерство закордонних справ Болгарії в суботу висловило протест Північній Македонії після того, як вона не дозволила в’їзд депутату Європейського парламенту Андрею Ковачеву і ще кільком болгарам.

Про це йдеться в заяві болгарського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Відомство уточнило, що Ковачев, а також голова Болгарського фонду "Пам'ять" д-ру Мілену Врабевському і ще троє болгарських громадян планували відвідати північномакедонське село Ново-Село для святкування Дня Святого Георгія.

"Причини відмови, а саме заборона на в'їзд до Північної Македонії, викликають подив", – стверджує болгарське МЗС.

Там закликали Північну Македонію "припинити провокації відносно Болгарії, болгар і представників європейських інститутів" й додали, що офіційно порушать це питання перед північномакедонською владою.

Сам Андрей Ковачев у коментарі агенції БГНЕС заявив, що попередні десять років його пускали до Північної Македонії, і причини відмови у в’їзді йому незрозумілі.

Офіційне Скоп’є наразі не коментувало ситуацію.

Ново-Село відоме тим, що там розташоване поховання 71 болгарського солдата – одне із 471 болгарських військових кладовищ на території сучасної Північної Македонії, де поховані загиблі під час Балканської війни та Першої світової війни.

У суботу, 6 травня, Болгарія відзначає День Святого Георгія, присвячений болгарській армії.

В останні місяці між Софією та Скоп'є посилилась напруженість у зв'язку з невирішеними історичними протиріччями й питаннями гарантії культурних прав болгар у Північній Македонії.

У листопаді 2022 року у Північній Македонії набув чинності закон, який фактично забороняє болгарським організаціям мати назви, пов'язані з історичними постатями й подіями, які Болгарія вважає своїми. А в січні Софія відкликала посла зі Скоп'є після нападу на секретаря болгарської організації в Північній Македонії.