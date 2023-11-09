Между Болгарией и Сербией вспыхнул скандал из-за книги о "спорных территориях"

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Сербии Желько Йовича из-за запрета въезда болгарскому писателю Эдвину Сугареву, автору книги о так называемых Западных окраинах – сербской территории, заселенной этническими болгарами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал "Балканский обозреватель".

Как стало известно, полиция Сербии обыскала болгарский культурно-информационный центр в городе Босилеград и изъяла книги Сугарева "Элегията за краището" ("Легенда о крае") о судьбе болгар на "Западных окраинах" по решению суда.

Обыск проходил в рамках уголовного производства по статье, касающейся "разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и нетерпимости".

Кроме того, Сербия запретила въезд в страну писателю и еще нескольким болгарам, которые должны были 8 ноября презентовать книгу в культурном центре в Босилеграде. Таким образом, презентация была сорвана.

МИД Болгарии назвал обвинения в сторону Эдвина Сугарева абсурдными и потребовал объяснений и извинений за действия сербских правоохранителей.

Термином "Западные окраины" в Болгарии обозначают несколько регионов, расположенных на территории нынешней юго-восточной Сербии и юго-восточной Северной Македонии и населенных преимущественно этническими болгарами. Эти территории Болгария передала в 1920 году Королевству сербов, хорватов и словенцев в результате Нейиского мирного договора после Первой мировой войны.

В мае Министерство иностранных дел Болгарии выразило протест Северной Македонии после того, как она не разрешила въезд депутату Европейского парламента Андрею Ковачеву и еще нескольким болгарам.