Німеччина у вересні торгувала більше з Україною, аніж Росією – асоціація

Східний комітет німецької економіки підрахував, що за вересень 2023 року торгівля ФРН із Україною була більшою, ніж із Росією.

Про це йдеться у звіті асоціації, опублікованому в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Загалом німецька торгівля з 29 країнами Центральної та Східної Європи та Центральної Азії з січня по вересень 2023 року впала на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2022-го, але при цьому вона показала кращі результати, ніж німецька зовнішня торгівля в цілому (-14,4%).

Серед іншого, значно впали обсяги торгівлі з Польщею, Чехією та Угорщиною через економічний спад у цих країнах і в самій Німеччині, тоді як із Південно-Східною Європою, Центральною Азією та Південним Кавказом, де економіка є більш стійкою, торгівля розвивалася позитивно.

"Війна Росії проти України, що триває, змінює структуру німецької зовнішньої торгівлі з регіоном. Росія продовжує втрачати позиції, тоді як інші ринки наздоганяють її. У вересні 2023 року німецька торгівля товарами з Україною (840 млн євро) вперше була більшою, ніж з Росією (810 млн євро)", – йдеться у звіті Східного комітету німецької економіки.

Там додають, що такі зміни вимагають послідовного усунення зовнішньоторговельних бар'єрів і не створення нових, зокрема й пропускної здатності кордонів для руху товарів.

"Тому ми дуже стурбовані тривалим очікуванням ваговозів на польсько-українському кордоні та нещодавніми блокуваннями з боку польських водіїв", – вказується у звіті.

Східний комітет німецької економіки (ОА) є німецьким зовнішньоторговельним об'єднанням для сприяння економічним відносинам між Німеччиною та 29 країнами Східної Європи, Росії, Південно-Східної Європи та Центральної Азії.

За підсумками минулого року OA вказував, що попри війну проти України торгівля Німеччини з країнами Східної Європи продовжувала зростати.