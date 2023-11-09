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Ексглава МЗС став першим румунським суддею Міжнародного суду ООН

Четвер, 9 листопада 2023, 21:00

Колишнього міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску обрали суддею до Міжнародного суду ООН, він став першим суддею від своєї країни.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Для мене честь сьогодні бути обраним суддею Міжнародного суду ООН на Генеральній асамблеї 117 голосами і Раді безпеки – 9 голосами як першого румунського судді… Дякую країнам-членам ООН за довіру до мене та румунську школу міжнародного права", – написав Богдан Ауреску. 

Одразу після цього привітання опублікували президент Румунії Клаус Йоганніс та міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску.

Йоганніс назвав обрання Ауреску суддею "перемогою для Румунії та верховенства міжнародного права, що відображає нашу відданість заснованому на правилах міжнародному порядку". 

Лумініца Одобеску зазначила, що це великий дипломатичний успіх для Румунії. 

Нагадаємо, Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії майже 5 років – з листопада 2019 до червня 2023 року, а перед тим протягом одного року у 2014-2015 роках. 

Як відомо, Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти Росії, пов'язаних з агресією – зокрема, про те, що Росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.

Детально про цю справу читайте у статті "Як Росія відмовлялася від "геноциду". Репортаж з Гааги

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