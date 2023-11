Ексглава МЗС став першим румунським суддею Міжнародного суду ООН

Колишнього міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску обрали суддею до Міжнародного суду ООН, він став першим суддею від своєї країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Для мене честь сьогодні бути обраним суддею Міжнародного суду ООН на Генеральній асамблеї 117 голосами і Раді безпеки – 9 голосами як першого румунського судді… Дякую країнам-членам ООН за довіру до мене та румунську школу міжнародного права", – написав Богдан Ауреску.

Honored to be elected today as Judge of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ by #UNGA with 117 votes & UN Security Council with 9 votes as the first ever Romanian🇹🇩 to fulfil this function! I thank 🇺🇳UN Member States for their trust in me & in RO School of Int'l Law! pic.twitter.com/hoQxAIgiPB November 9, 2023

Одразу після цього привітання опублікували президент Румунії Клаус Йоганніс та міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску.

Йоганніс назвав обрання Ауреску суддею "перемогою для Румунії та верховенства міжнародного права, що відображає нашу відданість заснованому на правилах міжнародному порядку".

Congratulations to my #FP Advisor @BogdanAurescu and the entire RO diplomacy for his election as first ever RO Judge at the @CIJ_ICJ. This is a victory for Romania, for the primacy of international law, reflecting our strong commitment for the rules-based international order. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 9, 2023

Лумініца Одобеску зазначила, що це великий дипломатичний успіх для Румунії.

Congratulations, @BogdanAurescu, for becoming the first Romanian 🇷🇴 judge at the @CIJ_ICJ, following elections in the @UN General Assembly and UN Security Council! Heartfelt “Thank you” to all States that supported us in these elections! A major 🇷🇴 diplomatic success! pic.twitter.com/GZTeWyLMTc — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) November 9, 2023

Нагадаємо, Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії майже 5 років – з листопада 2019 до червня 2023 року, а перед тим протягом одного року у 2014-2015 роках.

Як відомо, Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти Росії, пов'язаних з агресією – зокрема, про те, що Росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.

