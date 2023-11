Экс-глава МИД стал первым румынским судьей Международного суда ООН

Бывшего министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску избрали судьей в Международный суд ООН, он стал первым судьей от своей страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Для меня честь сегодня быть избранным судьей Международного суда ООН на Генеральной ассамблее 117 голосами и Совете безопасности – 9 голосами как первого румынского судьи ... Спасибо странам-членам ООН за доверие ко мне и румынскую школу международного права", – написал Богдан Ауреску.

Honored to be elected today as Judge of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ by #UNGA with 117 votes & UN Security Council with 9 votes as the first ever Romanian🇹🇩 to fulfil this function! I thank 🇺🇳UN Member States for their trust in me & in RO School of Int'l Law! pic.twitter.com/hoQxAIgiPB November 9, 2023

Сразу после этого поздравления опубликовали президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Луминица Одобеску.

Йоханнис назвал избрание Ауреску судьей "победой для Румынии и верховенства международного права, что отражает нашу приверженность основанному на правилах международному порядку".

Congratulations to my #FP Advisor @BogdanAurescu and the entire RO diplomacy for his election as first ever RO Judge at the @CIJ_ICJ. This is a victory for Romania, for the primacy of international law, reflecting our strong commitment for the rules-based international order. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 9, 2023

Луминица Одобеску отметила, что это большой дипломатический успех для Румынии.

Congratulations, @BogdanAurescu, for becoming the first Romanian 🇷🇴 judge at the @CIJ_ICJ, following elections in the @UN General Assembly and UN Security Council! Heartfelt “Thank you” to all States that supported us in these elections! A major 🇷🇴 diplomatic success! pic.twitter.com/GZTeWyLMTc — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) November 9, 2023

Напомним, Богдан Ауреску возглавлял Министерство иностранных дел Румынии почти 5 лет – с ноября 2019 до июня 2023 года, а перед тем в течение одного года в 2014-2015 годах.

Как известно, Международный суд ООН рассматривает несколько жалоб Украины против России, связанных с агрессией – в частности, о том, что Россия использовала вымышленный "геноцид на Донбассе" для оправдания полномасштабного вторжения.

