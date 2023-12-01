США запровадили санкції у зв’язку з запуском військового супутника Північною Кореєю

США внесли до санкційного списку вісім громадян Північної Кореї,а також одну північнокорейську компанію у зв’язку з запуском КНДР військового супутника.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США, передає "Європейська правда".

"Сьогодні Сполучені Штати внесли до санкційного списку вісім громадян Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), які перебувають у Російській Федерації, Китайській Народній Республіці, Ісламській Республіці Іран та інших країнах, а також одну юридичну особу в КНДР у відповідь на незаконний запуск КНДР 21 листопада військового шпигунського супутника", – йдеться у повідомленні.

У Держдепі зазначили, що цей запуск використовував технологію балістичних ракет всупереч численним резолюціям Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй і безпосередньо підірвав регіональну і глобальну безпеку.

Крім того, Австралія, Японія і Республіка Корея оголосили про введення санкцій проти КНДР в рамках першого в історії скоординованого запровадження санкцій нашими чотирма країнами.

Санкції США спрямовані на низку видів діяльності, включаючи незаконні закупівлі, отримання доходів, зловмисну кіберактивність і розповсюдження зброї.

"Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати суб'єктів, які підтримують незаконну діяльність КНДР, і працюватимуть з нашими союзниками і партнерами, щоб позбавити КНДР коштів для просування її дестабілізуючих ракетних програм і програм зі створення зброї масового знищення", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Минулого тижня Південна Корея та Японія повідомили про запуск Північною Кореєю ракети-носія, що має вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник. Північна Корея пізніше підтвердила запуск і заявила, що супутник був успішно виведений на орбіту.

Південна Корея і США раніше висловлювали стурбованість підготовкою Північної Кореї до запуску шпигунського супутника, вказуючи, що країна могла отримувати допомогу від Росії після зустрічі між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом РФ Владіміром Путіним у вересні.

Розвідка Сеула прямо вказувала, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску супутника.