США ввели санкции в связи с запуском военного спутника Северной Кореей

США внесли в санкционный список восемь граждан Северной Кореи, а также одну северокорейскую компанию в связи с запуском КНДР военного спутника.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, передает "Европейская правда".

"Сегодня Соединенные Штаты внесли в санкционный список восемь граждан Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые находятся в Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Исламской Республике Иран и других странах, а также одно юридическое лицо в КНДР в ответ на незаконный запуск КНДР 21 ноября военного шпионского спутника", – говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что этот запуск использовал технологию баллистических ракет вопреки многочисленным резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и непосредственно подорвал региональную и глобальную безопасность.

Кроме того, Австралия, Япония и Республика Корея объявили о введении санкций против КНДР в рамках первого в истории скоординированного введения санкций нашими четырьмя странами.

Санкции США направлены на ряд видов деятельности, включая незаконные закупки, получение доходов, злонамеренную киберактивность и распространение оружия.

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать субъектов, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР, и будут работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы лишить КНДР средств для продвижения ее дестабилизирующих ракетных программ и программ по созданию оружия массового уничтожения", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

На прошлой неделе Южная Корея и Япония сообщили о запуске Северной Кореей ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Северная Корея позже подтвердила запуск и заявила, что спутник был успешно выведен на орбиту.

Южная Корея и США ранее выражали обеспокоенность подготовкой Северной Кореи к запуску шпионского спутника, указывая, что страна могла получать помощь от России после встречи между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре

Разведка Сеула прямо указывала, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска спутника.

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