У Німеччині арештували француженку за підозрою у скоєнні воєнних злочинів у Сирії

У Німеччині затримали француженку, яка могла скоювати воєнні злочини в Сирії після того, як приєдналася до екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Федеральний прокурор Німеччини заявив, що жінку, яка була ідентифікована як Самра Н., було заарештовано у вівторок у місті Трір.

Її підозрюють у тому, що в підлітковому віці вона брала участь у діяльності двох іноземних терористичних організацій.

За версією правоохоронців, жінка поїхала до Сирії у вересні 2013 року, де вперше приєдналася до "Джабхат ан-Нусра", сирійської філії "Аль-Каїди", і вийшла заміж за одного з бойовиків угруповання за ісламським обрядом. У листопаді 2013 року пара приєдналася до екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Жінка нібито намагалася переконати людей, які живуть у Німеччині, також поїхати до Сирії, щоб приєднатися до "Джабхат ан-Нусра". Вона також тимчасово прихистила у себе жінку, яку переконала покинути країну.

Підозрювана вела домашнє господарство і допомагала своєму чоловіку закуповувати військове спорядження для ІДІЛ.

У двох випадках, коли її чоловік був на бойових завданнях, вона залишалася в жіночих будинках, які зайняла ІДІЛ, вигнавши мешканців, які жили там до того. В Німеччині вважають це "воєнним злочином проти власності".

Самра Н. повернулася до Німеччини на початку 2014 року, але входила до ІДІЛ щонайменше до лютого 2015 року. Не відомо, чому вона, будучи громадянкою Франції, поїхала до Німеччини.

Раніше також стало відомо, що у німецькій федеральній землі Нижня Саксонія за підозрою в підготовці теракту в період різдвяних свят затримали 20-річного вихідця з Іраку.

Нещодавно Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) Німеччини попередило про підвищений ризик вчинення терористичних атак з боку представників радикальних ісламістських угруповань.