У Німеччині затримали вихідця з Іраку, який погрожував терактом

У німецькій федеральній землі Нижня Саксонія за підозрою в підготовці теракту в період різдвяних свят затримали 20-річного вихідця з Іраку.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Нижньої Саксонії Даніела Беренс, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Він оголосив, що хоче вчинити напади у зв'язку з масовими заходами в період Різдва, і саме тому ми його превентивно затримали", – сказала Беренс. Операцію із затримання чоловіка було проведено 21 листопада в Гельмштедті.

За словами Беренс, зокрема у зв'язку із ситуацією на Близькому Сході поліція під час різдвяних ярмарків діє "дуже чітко і надійно".

Глава МВС Нижньої Саксонії нагадала, що в Німеччині є ісламісти, які продовжують погрожувати нападами. "Зовсім нещодавно в Північному Рейні – Вестфалії та Бранденбурзі було заарештовано двох молодих людей, які, як стверджується, симпатизували терористичній організації "Ісламська держава" і планували напад на різдвяний базар", – сказала Беренс.

Нещодавно Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) Німеччини попередило про підвищений ризик вчинення терористичних атак з боку представників радикальних ісламістських угруповань. Можливі атаки ісламістів відомство пояснило ескалацією конфлікту на Близькому Сході, що сталася після атаки на Ізраїль бойовиків радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією.

Слідом за BfV про небезпеку ісламістських атак попередила і міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер. "Ісламістські терористичні організації, а також окремі злочинці-ісламісти являють собою значну небезпеку, яка існує в усі часи", – заявила вона в бесіді з інформаційним агентством Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

За словами Фезер, німецька влада останніми тижнями "здійснила послідовні дії проти ісламістської сцени", оскільки уважно стежить за мінливою ситуацією і відстежує загрози. "Ми руйнуємо ісламістські структури і припиняємо терористичну пропаганду, яка покликана надихати і радикалізувати злочинців", – заявила міністерка.

На початку листопада, після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності ХАМАС у країні, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер втілила заборону в життя.