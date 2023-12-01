В Германии арестовали француженку по подозрению в совершении военных преступлений в Сирии

В Германии задержали француженку, которая могла совершать военные преступления в Сирии после того, как присоединилась к экстремистской группировке "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Федеральный прокурор Германии заявил, что женщина, которая была идентифицирована как Самра Н., была арестована во вторник в городе Трир.

Женщина подозревается в том, что в подростковом возрасте участвовала в деятельности двух иностранных террористических организаций.

По версии правоохранителей, уехала в Сирию в сентябре 2013 года, где впервые присоединилась к "Джабхат ан-Нусра", сирийскому филиалу "Аль-Каиды", и вышла замуж за одного из боевиков группировки по исламскому обряду. В ноябре 2013 года пара присоединилась к экстремистской группировке "Исламское государство".

Женщина якобы пыталась убедить людей, живущих в Германии, также поехать в Сирию, чтобы присоединиться к "Джабхат ан-Нусра". Она также временно приютила у себя женщину, которую таким образом убедила покинуть страну.

Подозреваемая вела домашнее хозяйство и помогала своему мужу закупать военное снаряжение для ИГИЛ.

В двух случаях, когда ее муж был на боевых заданиях, она оставалась в женских домах, которые заняло ИГИЛ, изгнав жильцов, которые жили там до того. В Германии это считают "военным преступлением против собственности".

Самра Н. вернулась в Германию в начале 2014 года, но оставалась членом ИГИЛ как минимум до февраля 2015 года. Не известно почему она, будучи гражданкой Франции, поехала в Германию.

Ранее также стало известно, что в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония по подозрению в подготовке теракта в период рождественских праздников задержали 20-летнего выходца из Ирака.

Недавно Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии предупредило о повышенном риске совершения террористических атак со стороны представителей радикальных исламистских группировок.