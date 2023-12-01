В Нидерландах официально подтвердили победу ультраправых

Избирательный совет Нидерландов объявил официальные результаты выборов в парламент, на которых победила антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTL Nieuws.

PVV стала крупнейшей фракцией в нижней палате парламента, получив 37 мест. За ней следует альянс "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) с 25 местами.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьера Марка Рютте, которая пошла на выборы под руководством Дилан Ешильгёз-Зегериус, будет иметь 24 мандата.

Новообразованная политическая партия "Новый общественный договор" (NSC) во главе с Питером Омцигтом получила 20 мест. Партия "Демократия 66" (D66) из нынешней коалиции получила девять мандатов вместо 10, как прогнозировалось ранее.

На выборах проголосовали почти 10,5 миллионов из почти 13,5 миллионов избирателей, имеющих право голоса. Явка составила 77,7%, что на один процентный пункт ниже, чем в 2021 году.

Ранее сообщалось, что лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс, которая победила на парламентских выборах в Нидерландах, уже допускает формирование правительства меньшинства.

Вилдерс остался фактически без шансов сформировать правительство с большинством в парламенте после того, как две крупнейшие партии правого спектра заявили в среду, что не хотят в коалицию с Партией свободы.

Правоцентристская партия "Новый социальный контракт" (NSC) также заявила, что не хочет сотрудничать с ультраправыми, в частности из-за того, что часть их замыслов противоречит принципу свободы вероисповедания.

Крупнейшая партия левого спектра, GroenLinks-PvdA во главе с бывшим еврокомиссаром Франсом Тиммермансом, полностью исключили возможность сотрудничества с Партией свободы.

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