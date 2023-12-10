Глава МЗС Німеччини: Ізраїль має краще захищати цивільних у Газі

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що ізраїльська армія повинна краще захищати цивільне населення в Газі.

Заяву Бербок в неділю наводить німецьке міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

"Щоб допомогти, нам потрібні гуманітарні паузи. У той же час, ізраїльська армія повинна краще захищати цивільне населення в Газі. Недостатньо закликати людей шукати притулок, коли, насправді, майже ніякий захист неможливий на місці", – заявила Бербок.

Вона зазначила, що гуманітарна ситуація в Газі з кожним днем стає все більш відчайдушною, а найбільше страждають жінки та діти, які "їдять останніми і вмирають першими".

"Як міжнародна спільнота, ми повинні зробити все, щоб полегшити ці страждання і забезпечити надходження більшої кількості допомоги в Газу", – сказала міністерка.

У той же час представник Державного департаменту США заявив у суботу, що Вашингтон продовжує чітко дати зрозуміти уряду Ізраїлю, що він повинен дотримуватися міжнародного гуманітарного права та вживати всіх можливих кроків, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Нагадаємо, США 8 грудня наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в зоні палестино-ізраїльського конфлікту з гуманітарних міркувань.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 рок